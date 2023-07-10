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نتيجتك أونلاين| استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول pdf موقع نتائجنا epedu.gov.iq الرسمي

fareda salehمنذ 7 دقائق
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رابط وخطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول pdf موقع وزارة التربية العراقية لقد وفرتالوزارة عدة وسائل يمكن للطلاب استخدامها للاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والجهد للطلاب وجعل عملية الاستعلام سهلة عليهم عند ظهور النتائج مباشرة. تم تحديد رابط وخطوات لاستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في العراق ، وسنقدم لكم في الفقرات التالية تفاصيل مختلفة حول نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول pdf

سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول قريباً جداً، وعندما يتم اعتماد النتيجة، يمكنك الاستعلام عنها عن طريق دخول موقع نتائجنا وتنزيل ملف pdf يحتوي على نتائج محافظتك، أو يمكنك الاستعلام عن طريق وزارة التربية العراقية واتباع الخطوات المحددة لاستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول.

  • إجراء البحث عن موقع وزارة التربية العراقية والوصول إليه.
  • الضغط على كلمة نتائج.
  • بعد الدخول، يجب أن تنقر على نتائج الصف الثالث المتوسط .
  • في الخطوة التالية، قم بتضمين المعلومات الشخصية للطالب وهي “الاسم والرقم الامتحاني”.
  • في الخطوة الأخيرة، قم بالنقر على “بحث”، وسيتم عرض جميع تفاصيل النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة صلاح الدين

يمكن الآن للطلبة المقيمين في محافظة صلاح الدين وباقي المحافظات العراقية استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات. يتم ذلك عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية وإدخال اسم الطالب ورقم الامتحان. ومن المتوقع أن تكون هذه الخدمة متاحة خلال الساعات القادمة وفقًا لإعلان وزارة التربية في العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

ذكرت الجهات المختصة للتو أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الأسبوع المقبل قبل يوم الخميس. تم ذلك لأنه تبقى قليل من العمل في تصحيح ورصد الدرجات، فإنهم في مرحلةهم الأخيرة.

 موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوى في الانتظار
قريبا
ديالى في الانتظار
قريبا
الكرخ 1 في الانتظار
قريبا
الكرخ 2 في الانتظار
قريبا
الكرخ 3 في الانتظار
قريبا
الرصافة 1 في الانتظار
قريبا
الرصافة 2 في الانتظار
قريبا
الرصافة 3 في الانتظار
قريبا
النجف في الانتظار
قريبا
ذي قار في الانتظار
قريبا
القادسية في الانتظار
قريبا
صلاح الدين في الانتظار
قريبا
واسط في الانتظار
قريبا
اربيل في الانتظار
قريبا
السليمانية في الانتظار
قريبا
دهوك في الانتظار
قريبا
الأنبار في الانتظار
قريبا
بابل في الانتظار
قريبا
البصرة في الانتظار
قريبا
كربلاء في الانتظار
قريبا
كركوك في الانتظار
قريبا
ميسان في الانتظار
قريبا
المثنى في الانتظار
قريبا

بالرقم الامتحاني والاسم رباعي نتائج الثالث متوسط العراق 2023

الخطوات الرئيسية للوصول إلى النتائج تشمل الدخول إلى الموقع، البحث عن ملف PDF الخاص بالمحافظة، والنقر على”تحميل” لتنزيل الملف. بعد ذلك، يمكنك البحث عن النتيجة باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

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fareda salehمنذ 7 دقائق
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