نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ نتاجنا بغداد/الرصافة / الكرخ الثانية كيفيكمَ.؟ موقع السومرية والنجاح malazemna.com

نتائج الثالث متوسط العراق ٢٠٢٣ نتاجنا أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل العراق عن بدء الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط بجميع المدن العراقية، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بجميع المدارس داخل المدن العراقية بأكملها، كما أوضحت الوزارة أن نتائج رصد درجات الصف الثالث المتوسط لهذا العام 2023 شهدت ارتفاعا ملحوظ عن السنوات الماضية لمستوي النجاح وزيادة نسب ومعدلات الدرجات، وهو ما يثبت تطور العملية التعليمية داخل الدولة من خلال حرص الوزارة على تطوير أنظمة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للطالب والمعلم للوصول بالعملية التعليمة إلى قمة التقدم العلمي والتكنولوجي المطلوب.

نتائج الثالث متوسط العراق

أتاحت وزارة التربية والتعليم في العراق موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم سير العملية التعليمية بشكل مميز يساعد على تطوير نظام التواصل بين المعلم والطالب وأولياء الأمور بشكل مميز، من أهم هذه الخدمات الإلكترونية الحصول على نتائج الثالث المتوسط من خلال الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

عليك تسجيل الدخول عبر الصفحة الرسمية نتائجنا.

اختر من الصفحة الرئيسية نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم حدد واختر نتائج الدور الأول.

أدخل اسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختر أيقونة الاستعلام عن النتائج.

سوف تظهر لك جميع تفاصيل نتيجة الطالب مباشرة.

موعد نتائج الصف الثالث متوسط العراق

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن بدء ظهور نتائج الصف الثالث متوسط في جميع محافظات الدولة، مباشرة فور الانتهاء من اعتماد النتائج بعد التأكد من رصد جميع النتائج بشكل إلكتروني صحيح، ليتم رفع النتائج مباشرة عبر الصفحة الرسمية لموقع الوزارة وهي صفحة نتائجنا والتي يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلالها، كما أكدت وزارة التعليم أن سير العملية التعليمية لهذا العام كانت أفضل ما يكون، حيث ألتزم الجميع الانضباط داخل لجان الامتحانات بكافة المحافظات والإدارات التعليمية وأكد الجميع أن الاختبارات كانت مناسبة جدا لطلبة الصف الثالث المتوسط يستطيع حلها الطالب المتوسط ليحصل منها على نتائج مرضية، ويتفوق بها الطالب المتميز ليحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.