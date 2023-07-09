تطبيق دخول استخرج نتائج البكالوريا السورية 2023 برقم جلوس الإكتتاب “soRia”

تطبيق دخول استخرج نتائج البكالوريا السورية 2023 تزايدت عمليات البحث داخل سوريا من طلاب وطالبات الصف التاسع عن نتائج الاختبارات النهائية للصف التاسع السوري مع حالة من الترقب والقلق بشأن النتائج؛ نظراً لأهمية نتائج التاسع في تحديد مستقبل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى المرحلة الثانوية، حيث استعدت وزارة التربية والتعليم السوري بتوفير الروابط الإلكترونية التي تساعد أولياء الأمور والطلاب في الحصول السريع على نتائج المواد الدراسية لهذا العام، حرصاً من الوزارة على توفير النتائج بشكل فوري بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد النتائج؛ ليتمكن الطلاب من الاطمئنان على نتائجهم الدراسية وإنهاء حالة القلق التي تعم البيوت السورية.

تطبيق دخول استخرج نتائج البكالوريا السورية 2023

في اللحظات الأخيرة المتبقية قبل الإعلان عن نتائج الصف التاسع السوري، تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن إتاحة الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني، حيث يتمكن الجميع من تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة للحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السوري من خلال الرابط الرسمي الذي أتاحته الوزارة.

ادخل اسم الطالب ورقم الاكتتاب ليتم تسجيل الدخول.

عليك تحيد المحافظة التابع لها الطالب دراسياً.

قم بالضغط على أيقونة عرض نتائج التاسع سوريا 2023.

عند اختيار أيقونة إظهار النتيجة سوف تظهر لك نتيجة الطالب مباشرة ومجموع درجات المواد الدراسية كاملة.

موعد ظهور تطبيق دخول استخرج نتائج البكالوريا السورية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم السوري مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الصف التاسع السوري، أنه تتم عملية التصحيح بدقة عالية حفاظاً على التأكد من صحة سرد درجات تصحيح المواد الدراسية لهذا العام؛ حرصاً من الوزارة على أن يحصل كل طالب حقه كاملاً دون نقص ولو لدرجة واحدة، وأنه سوف يتم رفع النتائج مباشرة عبر الصفحة الرسمية لموقع الوزارة بعد الانتهاء من عملية التدقيق وسرد النتائج واعتمادها من خلال وزير التعليم السوري بشكل رسمي، كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع معدل درجات النجاح لطلاب التاسع هذا العام وأن النتائج مبشرة وهو ما يشير إلى تقدم العملية التعليمية داخل المدارس السوريا وتطورها بشكل كبير عن السنوات الماضية.