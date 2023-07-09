مشاهدة فيلم تاج كامل اون لاين hd علي ماى سيما MYCIMA وى سيما WECIMA بديل ايجي بست الاصلي
طرحت أفلام عيد الاضحي وحققت نجاح كبير وباتت بالوقت الحالي متوفرة علي مواقع الانترنت ويمكن للجميع مشاهدة تلك الأعمال ولكن بصورة نوعاً ما جيدة، وابرز تلك الأعمال التي عرضت في عيد الاضحي فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني وإستطاع ان يحقق نجاح كبير للغاية، وتصدر الفيلم اعلي الايرادات داخل مصر وخارج مصر ايضا ووصلت إيرادات الفيلم إلي 312 مليون كما هو مكتوب في 12 يوم فقط، وجدير أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت سخونة شديدة علي الفيلم وحصل علي انتقادات واسعة للغاية وذلك بسبب محتوي الفيلم وانه غير جيد وغير هادف، والفيلم من بطولة تامر حسني واخراج تامر حسني وموسيقة تامر حسني واخراج فريق عمل تامر حسني لذلك حصد انتقادات واسعة للغاية.
مشاهدة فيلم تاج كامل اون لاين
وكشفت شركة سينرجي المصرية خلال بيان علي مواقع التواصل الاجتماعي ان فيلم تاج بطولة النجم الكبير تامر حسني احدث ضجة كبيرة للغاية ويعد ذلك العمل من أهم الاعمال التي انتجتها الشركة وهي سابقة اولي في السينمات العربية واكدت الشركة انها خطوة ذكية للغاية من الفنان تامر حسني، وستكون فتحت باب جديد لعشاق الاكشن والاثارة.
ابطال فيلم تاج
أبطال فيلم “تاج” يشارك في الفيلم العديد من النجوم الكبار المعروفين ابرزهم تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.
احداث فيلم تاج تامر حسني
تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج الذي يجسد دورة تامر حسني والذي يعمل في احد المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب بين الطرفين، وفي تلك الأثناء يكتشف تاج أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي أيضا، ويحاول تاج استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ تاج أنه لدية أخ توأم يدعى “هارون”، وتنشأ بين الطرفين عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.
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