تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة

تردد قناة أون تايم سبورت تحظى الرياضة بكثير من المتابعة من قبل جميع محبي الرياضة في جميع أنحاء العالم، ومن أشهر قنوات الرياضة هي قناة أون تايم سبورت التي تبث جميع مباريات الدوري المصري، والتي أصبح لها جماهير في جميع البلاد العربية، وتقوم القناة كل فترة بعمل تحديثات للقناة من خلال تحديد التردد للحصول على أفضل إشارة وأوضح صوت، وبسبب تغيير التردد عن بعض المتابعين فسنوضح لكم أجدد تردد للقناة تابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يمكنكم متابعة البث الجديد لقناة أون تايم سبورت على هذا التردد الآتي: القمر الصناعي/ نايل سات، التردد/ 10853، القطبية/ أفقي، معامل تصحيح الخطأ/ ⅚، معدل الترميز/ 27500، الجودة/ HD.

كما يمكنكم تنزيل التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات كالآتي: التردد/11641، القطبية/ أفقي، معامل تصحيح الخطأ/ ¾، معدل الترميز/ 27500.

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

تم البث الأول للقناة منذ عام 2015 وتعمل باللغة العربية فقط، وتعتبر قناة أون تايم سبورت هي أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات أون، وتعتبر هذه القناة من أهم الشبكات الفضائية التي تبث جميع الأخبار المحلية وأيضًا العالمية في جميع أنواع الرياضة مثل رياضة كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والتنس وأنواع كثيرة أخرى، بالإضافة إلى الطاقم التحليلي الذي تقدمه القناة تحليل جميع الأحداث التي تحدث في الماتشات الرياضية.

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر

هناك بعض الناس لا يستطيعون القيام بتنزيل تردد قناة جديد على التلفاز لذا اتبع جميع الخطوات الآتية بالترتيب حتى يتم تنزيل القناة على جهاز استقبالك: قم بالضغط على زر menu من الريموت، ثم منها قم بالضغط على خيارات، وبعدها اضغط على تثبيت، ومن ثم اضغط على التثبيت اليدوي، ومن قائمة الأقمار حدد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، ثم أدخل رقم التردد الجديد، وبعدها اختر نوع الاستقطاب أفقي أم رأسي، ثم أدخل معمل الترميز واضغط على موافق، سيتم بدء البحث وبعد الانتهاء اضغط على حفظ، ثم ستجد القناة في قنوات البحث.