برابط مباشر√√فحص نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم pdf موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم pdf لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq، بفضل جهود وزارة التربية العراقية والمعلمين والطلاب، تشير المؤشرات الأولية نتائج الثالث متوسط دور اول 2023 العراق، إلى تصحيح أكثر من 70٪ من ورقة امتحانات الطلاب وأظهرت أداءًا جيدًا للغاية، حيث تجاوزت نسبة النجاح 90٪ ولا تزال عملية التصحيح جارية، كما أشادت الوزارة بسير الامتحانات من قبل الطلاب ولم تسجل أي حالات غش في المحافظات المختلفة، وتقدمت بالشكر لجميع مراقبي اللجان على جهودهم المخلصة في ضمان سير الامتحانات بنزاهة. وأعلنت الوزارة أن نتائج الثالث متوسط دور الأول 2023 حسب الاسم والرقم الامتحاني ستكون متاحة على موقعها الرسمي على الإنترنت،وأكدت على توفير نتائج الصف ثالث متوسط دور أول 2023 العراق موقع نتائجنا، مما سيساعد الطلاب على الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة.

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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول حسب الاسم pdf

الآلاف من الطلاب العراقيين ينتظرون نشر نتائج امتحان الثالث المتوسط دور أول 2023 بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الاختبارات والتدقيق في جميع محافظات العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

عقب انتهاء فترة الإمتحانات الأولى 2023، أصبح الشغل الشاغل لدى طلاب الصف الثالث متوسط بالعراق هو الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 pdf، وفي سياق هذا أعلنت وزارة التربية العراقية أن إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 موقع وزارة التربية العراقية بات قريباً.

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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني

الكترونياً يتم الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

الذهاب الي موقع نتائجنا.

تحديد الأيقونة الخاصة ب نتائج امتحان النصف الثالث ٢٠٢٣.

ومن ثم تحديد المحافظة التابع لها الطاالب المراد الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول بالرقم الامتحاني.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبشكل فوري سيتم إظهار نتائج الثالث متوسط 2023 pdf حسب الاسم وبالرقم الامتحاني.

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