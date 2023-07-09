epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الدور الاول عبر موقع وزارة التربية

نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf، منذ انتهاء طلاب الثالث المتوسط من اداء الامتحانات وبات الجميع يترقب اعتماد النتائج وسط حالة من الترقب الشديد، حيث كشف اليوم وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي ان اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول سوف تتاح علي موقع ملازمنا العراقي التابع لوزارة التربية والتعليم وسوف تعتمد يوم الخميس القادم من الاسبوع الجاري .

واستمر حديثة مع احد الصحف العراقية واكد ان عملية التصحيح تمت بنجاح وكانت فترة التأخير بسبب عيد الاضحي المبارك، واكد أيضا ان نسب النجاح والمعدلات جيدة عن السنوات الماضية، وبذلك سوف يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط ملفات بي دي اف هذا الاسبوع وسط ترقب شديد للغاية من قبل الطلاب واولياء الامور للحصول علي النتيجة.

رابط استخراج نتائج الثالث عبر موقع وزارة التربية

قم بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية

اكتب الاسم الخاص بالطالب أو الرقم الامتحاني

الضغط على زر إظهار النتائج

رابط استخراج نتائج الثالث الدور الاول عبر موقع نتائجنا

الخطوة الأولى الدخول على رابط موقع نتائجنا.