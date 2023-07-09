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epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الدور الاول عبر موقع وزارة التربية

احمد عليمنذ 34 ثانية
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf، منذ انتهاء طلاب الثالث المتوسط من اداء الامتحانات وبات الجميع يترقب اعتماد النتائج وسط حالة من الترقب الشديد، حيث كشف اليوم وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي ان اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول سوف تتاح علي موقع ملازمنا العراقي التابع لوزارة التربية والتعليم وسوف تعتمد يوم الخميس القادم من الاسبوع الجاري .

واستمر حديثة مع احد الصحف العراقية واكد ان عملية التصحيح تمت بنجاح وكانت فترة التأخير بسبب عيد الاضحي المبارك، واكد أيضا ان نسب النجاح والمعدلات جيدة عن السنوات الماضية، وبذلك سوف يتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط ملفات بي دي اف هذا الاسبوع وسط ترقب شديد للغاية من قبل الطلاب واولياء الامور للحصول علي النتيجة.

رابط استخراج نتائج الثالث عبر موقع وزارة التربية

قم بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية

اكتب الاسم الخاص بالطالب أو الرقم الامتحاني

الضغط على زر إظهار النتائج

رابط استخراج نتائج الثالث  الدور الاول عبر موقع نتائجنا

الخطوة الأولى  الدخول على رابط موقع نتائجنا.

الخطوة الثانية هي اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.

وبعد ذلك سوف يظهر لك المحافظات قم بإختيار المحافظة التابع لها .

ثم قم بالنقر والدخول وتنزيل الملف وابحث عن اسمك للحصول علي النتيجة.

المحافظة
الحالة
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf نينوىقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf ديالىقريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الكرخ 1قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الكرخ 2قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الكرخ 3قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الرصافة 1قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الرصافة 2قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الرصافة 3قريبا
 تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf النجفقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf ذي قارقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf القادسيةقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf صلاح الدينقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf واسطقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf اربيلقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf السليمانيةقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf دهوكقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf الأنبارقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf بابلقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf البصرةقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf كربلاءقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf كركوكقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf ميسانقريبا
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نتائج الثالث متوسط 2023 حسب الاسم pdf المثنىقريبا
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احمد عليمنذ 34 ثانية
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