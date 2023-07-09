“ثبت الان بعد ايقاف البث”تردد قناة الواقع السعودية 2023 على النايل سات إشارة قوية HD

تردد قناة الواقع السعودية 2023 الجديد بتقديمها محتوى إعلامي عالي الجودة وموضوعي، وتسعى القناة إلى نقل الأحداث والتطورات الراهنة بشكل دقيق وشفاف وتزويد الجمهور بالمعلومات الضرورية بطريقة تعزز وعيهم وتوعيتهم، كما تتميز القناة بتقديمهاتردداً مميزاً على التلفزيون الفضائي، قناة الواقع تتميز بتنوعها في المحتوى وشموليتها في تغطية الأخبار المحلية والعالمية والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبر موفعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تردد قناة الواقع السعودية 2023 الجديد.

تردد قناة الواقع السعودية 2023 الجديد

تُعَدُّ قَناةُ الوَاقِع الفَضَائِية مُصَدِّرًا مَوْثَوقًا للمَعْلُومَاتِ وَالأَخْبَار، حَيْثُ يَعْتَمِدُ الجُمْهُورَ عَلَيْهَا لِمُتَابَعَةِ التَّطَوُّرَاتِ العَالَمِيَّةِ وَالمَحَلِيَّةِ بِشَكْلٍ دقِيقٍ وَمَوْثُوق، تُقَدِّمُ القَنَاةُ تَقَارِيرَ مُصَوَّرَةً وَتَحْقِيقَاتِ اسْتِقْصَائِيةٍ تَسْلُطُ الضَّوْءَ عَلَى القَضَايَا الرَّاهِنَةِ وَالمُهِمَّةِ، وَتَعْمَلُ عَلَى تَوْفِيرِ المَعْلُومَاتِ الشَّامِلَةِ وَالتَّحَلِيلَاتِ المُوَضِّوعِيَّةِ لِمُسَاعَدَةِ الجُمْهُورِ فِي فَهْمِ الأَحْدَاثِ وَاتِّخَاذِ القَرَارَاتِ الْمُنَاسِبَةِ، وَتَقَدِّمُ القَنَاةُ بَرَامِجَ حُوارِيَّةً تُستَضِيفُ خُبَرَاءَ وَمُتَخَصِّصِينَ فِي مَجَالَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِمُنَاقَشَةِ الْمَوَاضِيعِ الْهَامَّةِ وَالقَضَايَا الْمُثِيرَةِ لِلاِهْتِمَامِ، تَعْتَمِدُ القَنَاةُ عَلَى فِرِيقٍ مِنَ الصَّحَفِيِّينَ الْمُتَمَيِّزِينَ وَالْمُحَتَرِفِينَ الَّذِينَ يَسْعَوْنِ جَاهِدِينَ لِتَقْدِيمِ الأَخْبَارِ بِكُلِّ مَصْدَاقِيَةٍ وَمُوضُوعِيَّةٍ.

سبب إغلاق قناة الواقع

تم إغلاق قناة الواقع نتيجة الإعلان الذي أصدره السيد إبراهيم بن صالح الحسين، صاحب القناة، الذي أعلن عن إيقاف بثها.

في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

أشار الحسين إلى أنه لاحظ عدة قضايا في القناة.

ويقوم فريق إدارة القناة حاليًا بالعمل على حل تلك القضايا.

تأكد أيضًا أنه في المستقبل قد تكون العودة للبث وانتهاء التعليقات قريبة.

قال الحسين في تغريدته، إنه يتم طرح سؤالات عديدة عليه بشأن السبب الذي يؤدي إلى إيقاف البث بشكل متكرر.

أرغب في توضيح أن القناة تمت معلقتها بسبب بعض الملاحظات.

تعمل إدارتنا حاليًا على التعامل مع القضية بعد الاستماع والامتثال.

أنا أتمنى أن يحدث العودة قريبًا بإذن الله.

تردد قناة الواقع السعودية 2023

تعتبر الترددات المذكورة في الجدول التالي أحدث المعلومات المتعلقة بالقناة، وهي مبنية على توجيهات تم إصدارها سابقاً من قبل الإدارة.

التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 10727 أفقي 7/8 27500

تردد قناة الواقع الفضائية 2023

تسعى قناة الواقع الفضائية إلى توفير بيئة إعلامية مستقلة وحرة، تعزز حرية الصحافة وتسمح بتعبير وتداول الآراء المتنوعة، تهدف قناة الواقع الفضائية 2023 أيضًا إلى ترقية الوعي العام وتحفيز التفكير النقدي لدى الجمهور إنها تُعتبر منبرًا مهمًا للحوار العام وتبادل الآراء والمعلومات.