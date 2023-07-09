عاجل .. استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمرات الاوروبي الموسم الجديد

استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمرات الاوروبي، ذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعد يوفنتوس من دوري المؤتمرات الموسم المقبل، جاء هذا الإجراء على خلفية قضية الفساد المالي التي اتهم بها يوفنتوس والمتعلقة بمحاولة الالتفاف على قواعد اللعب المالي العادل.

وكشفت صحيفة كورييري أن إجراء الاستبعاد هذا جاء باتفاق بين يوفنتوس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس أراد ذلك لضمان عدم تعرضه للعقاب لاحقًا إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تتعلق قضية الفساد المالي في يوفنتوس بتغيير القيمة الحقيقية للاعبين في الانتقالات لموازنة الحسابات الاقتصادية، الهدف هو خداع لوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي ، وبالتالي تجنب العقوبة على الرغم من انتهاك القواعد.

كما خصم يوفنتوس عشر نقاط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بسبب قضية الفساد المالي، وقاد ذلك يوفنتوس إلى إنهاء الدوري الإيطالي الموسم الماضي ، واحتلاله المركز السابع برصيد 62 نقطة.