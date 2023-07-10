PDF رابط نتائجنا تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين وكل المحافظات وزارة التربية العراقية

يستعلم جميع الطلاب والطالبات عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري التي من المقرر إعلانها عبر موقع “ملازمنا” في جميع المحافظات حيث تم تأكيد ذلك بناءً على إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية التي أكدت أن النتائج ستكون متاحة بعد عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن تتم الإعلان عن النتائج خلال هذا الأسبوع بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة موقع الوزارة الرسمي، ونأمل أن تكون نتائج الطلاب مرتفعة لتحقيق أحلامهم وآمالهم، وسوف نسلط الضوء على كيفية الحصول على هذه النتائج، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عنها.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023

استعلم عن نتائج الثالث متوسط بغداد وكل المحافظات، وينبغي الإشارة إلى أن بعد انتهاء الطلاب في العراق من أداء الامتحانات في جميع المحافظات في 22 يونيو 2023، والتي تضمنت اختبارات اللغة الفرنسية والتركمانية، تلاها اختبار الرياضيات حيث تمت العملية بشكل صحيح وتحت إشراف الإدارات التعليمية في وزارة التربية العراقية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى بشأن صعوبة الاختبارات، اوضحت الوزارة أن مؤشرات النتائج الأولية تؤكد على ارتفاع معدلات النتيجة مقارنة بالأعوام السابقة، هذا يدل أن الامتحانات جاءت تناسب المستوى الاقتصادي للطلاب.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

أعلنت الوزارة عن توفر إمكانية الاطلاع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين عبر موقعها الإلكتروني فور ظهور النتائج، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق إدخال رقم الجلوس ، إلى جانب اسم الطالب واسم المدرسة.

للحصول على هذه النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

يمكنك التوجه إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/ .

. اختر قسم النتائج الموجود في الموقع.

حدد القسم الدراسي والعام الدراسي واسم المحافظة التي يتبعها الطالب.

أدخل رقم الجلوس وانقر على زر البحث.

ستظهر النتيجة للفصل الدراسي الحالي.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على هذه النتائج بكل سهولة، ونتمنى للجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد

لازاله عمليات البحث مستمره عن رابط استخراج النتائج بشكل الكتروني حيث ان وزاره التربيه قد اعلنت عن الموعد الرسمي لظهور النتائج بحد اقصى يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري حيث ان الطلاب قد انتهوا من اداء الامتحانات يوم 17 من شهر يونيو الماضي ومنذ وقتها يترقبون ظهور النتائج.