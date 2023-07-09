“شوف اسمك فيهم وخد 1000 جنية”شروط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

سنقدم لكم آخر أخبار منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بقيمة 1000 جنيه، وهي تحظى بانتباه كبير في الشارع المصري في الأيام الأخيرة. بمجرد أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه خلال احتفال عيد العمال بصرف منحة جديدة من العمالة غير المنتظمة، زاد الطلب عليها من قبل الآلاف من المواطنين الذين يعملون في الوظائف اليومية والمؤقتة والموسمية ويرغبون في التسجيل للاستفادة من البرنامج الذي يديره وزارة القوى العاملة والذي سيقدم المنحة والمزايا التي ستتمتع بها هذه الفئة. يعمل الآن الوزارة على إتمام الإجراءات القانونية لتفعيل صندوق الطوارئ لمساعدة العاملين في العمالة غير المنتظمة وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية خلال فترات الأزمات، سنقدم لكم في هذا التقرير خطوات تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 الرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يمكن للمواطنين العاملين في مجال العمالة اليومية مثل الباعة المتجولين وتربية المواشي والدواجن والقراء وحفظة القرآن الكريم وخدمة الكنيسة وأصحاب المهن الحرة مثل السباكين والنقاشين وغيرهم، وأيضًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في المقاولات، أن يتوجهوا إلى مديرية القوى العاملة المختصة ويسجلوا في قائمة العمالة غير المنتظمة، أو بإمكانهم التسجيل عبر موقع وزارة القوى العاملة عن طريق اتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة القوي العاملة .

عند تنشيط رابط الدخول إلى الموقع، ستتم إظهار أيقونة العمالة الغير منتظمة.

أَدْخَلْ الْرَقْمَ الْقَوْمِيَّ الْمَوْجُودَ فِي الْبَطَاقَةِ الشَّخْصِيَّةِ.

تسجيل اسم المواطن رباعي ومحل إقامته.

تحديد المهنه.

ادخال رقم الهاتف المحمول.

كتابة تاريخ الميلاد.

النقر على حفظ.

أكدت وزارة القوى العاملة أنه سيتم صرف مبلغ 1000 جنيه كمنحة للعمالة غير المنتظمة بمجرد تفعيل الصندوق وبالتالي، ستكون هذه المنحة الدفعة السابعة من برنامج منحة العمالة الغير منتظمة، حيث سبق وأن تم صرف ستة دفعات على مرحلتين، كل مرحلة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وقد تعرض أصحاب العمالة اليومية أو الغير منتظمة لأزمة بسبب نقص فرص العمل في تلك الفترة ومن المقرر أن تتم عملية صرف المنحة المالية بقيمة 1000 جنيه عن طريق مكاتب البريد، أو عن طريق خدمات فودافون كاش واتصالات كاش لجميع المواطنين المستحقين للحصول على المنحة.