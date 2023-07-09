“الحق قدم علشان تقبض 1000 جنية”رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي عبر وزارة القوي العاملة

محرك البحث جوجل الذي يعمل على صعيد الساعة في تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بمنحة العمالة الغير منتظمة 2023 بقيمة 1000 جنية، والتي تستند إلى الرقم القومي للأفراد، وقد أبدى الملايين من أصحاب العمالة الغير منتظمة اهتمامًا كبيرًا بالتسجيل في هذه المنحة التي تقدمها الرئيس السيسي، وسنعرض لكم خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 في هذا التقرير، موقع وزارة القوي العاملة شروط التقدم للحصول على منحة قيمتها 1000 جنيه وتاريخ صرفها.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

العمالة الغير منتظمة تعيّن الأنظار على المظلومية التي يعاني منها هذا القطاع في حقوقه الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها هذا الفئة الخاصة بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المصرية في الآونة الأخيرة وعلى إثر ذلك، تقرر صرف الدفعة السابعة من منحة العمالة غير المنتظمة، وتم زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنية بدلاً من 500 جنية في الدفعات السابقة، ويجب أن نشير أيضًا إلى أن إجمالي قيمة الدفعات السابقة للمنحة بلغت 1.4 مليار جنية، وتم صرفها على مرحلتين خلال فترة جائحة الكورونا.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة باستخدام الرقم القومي، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

الدخول على موقع وزارة القوي العاملة .

فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

كتابة الرقم القومي.

ثم تسجيل الاسم الرباعي.

ثم ادخال العنوان ورقم الموبايل.

تتطلب تحديد الحالة الاجتماعية معرفة الموقف من التجنيد.

ثم اختيار تاريخ الميلاد.

النقر على زر حفظ

أكدت وزارة القوى العاملة أن الأشخاص الذين يمكنهم التسجيل في العمالة الغير منتظمة هم العمال اليوميين والموسميين والمؤقتين، وهؤلاء متضمنين فيما يلي: