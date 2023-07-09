رابط منصة openemis-core الاستعلام عن علامات الطلاب في الأردن عبر “اوبن ايمس” 2023

شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب بالاردن وذلك عقب انتهاء الطلاب والطالبات في الأردن من أداء امتحاناتهم بالفترة الاخيرة علي مستوي الاردن وبات الكثير منهم بالوقت الحالي يترقب اعتماد النتائج وذلك من أجل الاطمئنان علي مجهودهم الذي تم بذلة منذ بداية العام الدراسي .

ما هي منصة اوبن ايمس

منصة اوبن ايمس 2023 OpenEmis هي من اهم المنصات التعليمية بالاردن التي تهدف إلي التقدم في التعليم في الأردن وهي نظام إدارة المعلومات التعليمية الذي يستخدم في المدارس لتسجيل وتتبع علامات الطلاب، يتم استخدام هذه المنصة لتوفير واجهة مرنة وشاملة للتعامل مع بيانات الطلاب وتحليل أدائهم الأكاديمي.

بعض المعلومات عن منصة “أوبن إيمس” لإستخراج علامات الطلاب الأردن:

تسجيل العلامات: يتيح النظام للمعلمين إدخال علامات الطلاب بشكل إلكتروني. يمكنهم تسجيل العلامات لمختلف المواد والاختبارات والأنشطة الأكاديمية الأخرى.

تحليل الأداء: توفر منصة “أوبن إيمس” تقارير وتحليلات مفصلة عن أداء الطلاب. يمكن للمعلمين والمسؤولين الاطلاع على هذه التقارير لفهم تقدم الطلاب وتحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسينها.

متابعة التقدم الأكاديمي: يمكن للمعلمين وأولياء الأمور استخدام المنصة لمتابعة تقدم الطلاب عبر الفصول الدراسية. يمكنهم عرض العلامات السابقة ومقارنتها مع العلامات الحالية لمعرفة التحسن أو التدهور في الأداء.

التواصل: يتيح النظام التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور من خلال إرسال التقارير والإشعارات بشكل إلكتروني. يمكن للمعلمين مشاركة تقارير الأداء والملاحظات الإضافية للطلاب مع أولياء الأمور بسهولة.

حفظ البيانات: يوفر النظام تخزيناً آمناً لبيانات الطلاب والعلامات. يمكن الوصول إلى هذه البيانات في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهل إدارة المعلومات التعليمية بشكل فعال.

تعتبر منصة “أوبن إيمس” لعلامات الطلاب في الأردن أداة مهمة لتحسين عملية تتبع وتحليل أداء الطلاب. يساهم استخدام هذه المنصة في تعزيز الشفافية والتعاون بين المعلمين وأولياء الأمور وتحسين جودة التعليم.

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