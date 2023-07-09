كشوف pdf.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول عبر موقع الوزارة جميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما صرح وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي، أن نتائج الثالث المتوسط 2023 ستعلن بشكل رسمي قبل يوم الخميس المقبل ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن درجاته، ولذا نوضح لكم طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

وكشف القيسي أن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 نسبة النجاح بها مرضية بشكل كبير، كاشفا أنالنتائج ستعلن هذا الأسبوع بشكل رسمي في كل المحافظات بشكل تدريجي “بغداد، الكرخ، الرصافة، النجف، القادسية، السلمانية، كركوك، دهوك،…”، وكانت الطلاب قد انهوا امتحاناتهم في شهر يونيو الماضي دون تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبة الأسئلة الواردة في الامتحانات لكل المواد، واليكم كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم باحتيار قسم نتائج الطلاب.

قم بالخول إلى نتائج الثالث المتوسط 2023.

ادخل اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني له.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيتم اظهار بيان رسمي بالدرجات في كافة المواد.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf

ولايزال “جوجل” يشهد عمليات بحث متزايدة حول نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf من قبل الالاف الطلاب، خاصة بعدما تداولت أخبار تفيد باقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات، حيث يجرى الآن اعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم استعدادا لرفعها على الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، وكذلك ليتم ارسالها إلى مكتب الوزير ليتم اعتمادها قبل أن ترسل إلى المدارس ليتم تعليقها في الفناء، ويمكنك خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال ترك بياناتك بشكل صحيح “الاسم، الرقم الامتحاني، المحافظة” ليتم جلب النتيجة لك فورا ظهورها.