epedu.gov.iq تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

تشكل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط اهتماما كبيرا حيث تعد من الموضوعات التي تزايد البحث عنها عبر الساعات الأخيرة التي من المقرر الإعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية التي أعلنت أنها انتهت مبدئيًا من تصحيح أوراق الامتحانات، والآن جاري المراجعة ورصد الدرجات، ونتمنى لجميع الطلاب في العراق التوفيق خلال هذا العام الجاري، ولهذا سوف نتناول كافة التفاصيل عنها، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023

وفقًا للمؤشرات الأولية عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا، يبدو أن نسبة النجاح وصلت إلى 90%، وهي نسبة أعلى من الأعوام السابقة حيث يجري حاليًا مراجعة أوراق الامتحانات لتحديد الدرجات بدقة ووضوح ، بهدف ضمان تقدير كل طالب وفقًا لأدائه الفعلي، ويتم العمل جاهدًا لضمان العدالة والموضوعية في عملية التصحيح، حيث يتم فحص كل إجابة بعناية لتقديرها بشكل صحيح. وهذا يهدف إلى ضمان أن يتلقى كل طالب أحقيته الكاملة وفقًا لأدائه في الامتحان، مع تواصل عملية المراجعة، يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الشهادات في وقت لاحق، وينبغي للطلاب وأولياء الأمور الانتظار بصبر ومتابعة الإعلانات الرسمية لوزارة التربية العراقية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن نتائج الامتحانات.

كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

أوضحت وزارة التعليم كافة خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد وكل المحافظات من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

يمكن للطالب الدخول إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

النقر على أيقونة النتائج.

اختيار نتائج المرحلة المتوسطة.

كتابة بيانات الطالب كاملة وبدقة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

النقر بعد ذلك على عرض النتيجة.

وبعد لحظات معدودة سوف تظهر بيان بدرجات الطالب بشكل مفصل في جميع المواد الدراسية، وكذلك نسبة النجاح التي حققها خلال هذا العام.