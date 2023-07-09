استقبال تردد قناة ماجد الجديد 2023 نايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل برامج الأطفال بجودة عالية

حظي تردد قناة ماجد اهتمام الكثير من الأمهات والأطفال حيث إنها تعتبر من بين أقوى وأفضل القنوات التي تقدم محتوى هادفًا للأطفال، مشابهة لقناة طيور الجنة، ويقوم الآباء بالبحث عن هذه القناة لتعليم أبنائهم القيم والأخلاق الحسنة من خلال الكرتون والأغاني الترفيهية التعليمية، فهي مصدر ممتازً لتعليم الأطفال المبادئ والقيم الأخلاقية المهمة في حياتهم، وفي هذا الصدد سوف نلقى نظرة على هذه القناة، وترددها الجديد، تابعونا لمعرفة المزيد.

نبذة عن قناة ماجد

وقبل أن نتحدث عن تردد قناة ماجد، ينبغي أن نقدم نبذة عنها من خلال التالي:

قناة ماجد هي قناة خاصة بالأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية.

تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي يجمع بين العناصر الترفيهية والقيم الهادفة التي تنشر الفضيلة والأخلاق في نفوس الأطفال.

تأخذ قناة ماجد اسمها من مجلة ماجد الشهيرة، وتعمل على تعزيز المفهوم الذي جاء في المجلة، فهي تعتبر مكملاً لما تقدمه مجلة ماجد من محتوى تعليمي وترفيهي.

تسعى أيضًا إلى توفير بيئة تعليمية ممتعة للأطفال تساعدهم على تطوير قيم إيجابية والتعرف على المفاهيم الهادفة من خلال برامجها ومسلسلاتها.

تردد قناة ماجد الجديد 2023

وسوف نستعرض لكم تردد قناة ماجد عبر الأقمار الصناعية:

التردد على. القمر الصناعي نايل سات: 12226،

معامل التصحيح: 3/2، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب أفقي.

ويمكن استقبال إشارة القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي 11804، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعدل تصحيح الخطأ: ¾.

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد الترددين المذكورين أعلاه والاستمتاع بمشاهدة قناة ماجد.

باختصار، تعتبر قناة ماجد قناة تلفزيونية عربية إماراتية تقدم محتوى كرتوني ممتع مع رسالة هادفة، وتهدف إلى ترسيخ القيم والفضيلة في نفوس الأطفال.