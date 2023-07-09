استقبل تردد قناة dmc الان على القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة dmc من أشهر القنوات الفضائية المصرية المتخصصة في بث كثير من الموضوعات والتي لها شبكة قنوات تحمل نفس الاسم ولكنها متخصصة في موضوعات أخرى، استطاعت هذه القناة أن تحقق نجاح كبير في فترة قصيرة وذلك بسبب محتواها المتنوع الذي استطاع أن يجذب المشاهد له، ومن أهم خطوات نجاح أي قناة هو العمل على إطلاق تردد جديد لها وبالتالي تصبح الجودة أعلى وأوضح سواء في الصوت أو الصورة، ومن التالي سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة DMC.

تردد قناة DMC الجديد 2023

حظت تلك القناة على شهرة واسعة في مجالها مما جعلها تجذب العديد من المشاهدين الجدد، ولاقى التردد الجديد إقبال كبير في البحث عنه و الذي كالآتي: القمر الصناعي/ نايل سات، التردد/ 12092، القطبية/ رأسي، معامل تصحيح الخطأ/ ⅚، معدل الترميز/ 27500،

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات: التردد/ 11450، القطبية/ أفقي، معامل تصحيح الخطأ/ ⅚، معدل الترميز/ 27500.

خطوات ضبط تردد قناة DMC على جهاز الاستقبال

يمكنكم ضبط تردد قناة DMC بهذه الطريقة حتى يتم تنزيلها على جهاز الاستقبال خاصتكم: قم بالضغط على زر قائمة في جهاز الريموت، سيتم فتح صفحة اختر منها options ثم اختر installation ومنها قم باختيار manual installation، سيتم فتح أمامك مجموعة الأقمار الصناعية منها حدد القمر الذي تريده، ثم قم بكتابة التردد، حدد القطبية بعدها، ثم قم بكتابة معدل الترميز واضغط على موافق، سيتوجب الانتظار لعدة ثواني وينتهي البحث ويتم تنزيل القناة على الرسيفر.

نبذة عن قناة DMC الفضائية

هي أحد القنوات المصرية التي تبث محتواها على مدار 24 ساعة، وهي ملك للمهندس طارق إسماعيل وتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم تأسيسها منذ عام 2017 ومازالت مستمرة حتى الآن، من أشهر البرامج التي تعرض عليها، برنامج مساء dmc من تقديم رامي رضوان وإيمان الحصري، برنامج لعلهم يفقهون من تقديم رمضان عبد المعز وخالد الجندي، برنامج السفيرة عزيزة من تقديم هالة صدقي وسناء منصور وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وياسمين طه.