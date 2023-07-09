natayij pdf الان رابط نتائج الثالث متوسط 2023 فى العراق الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق٢٠٢٣، حيث يترقب الكثير من طلاب وأولياء الأمور في عموم المحافظات العراقية النتائج الخاصة بالدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023، حيث أكد وزير التربية العراقية على ضرورة إجراء عمليات التصحيح والمراجعة بشكل صحيح ودقيق داخل مراكز التصحيح. ويتوقع الكثيرون الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني، متمنين الحصول على درجات مميزة.

نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ بضعة أيام أنها ستُعلن نتائج الثالث المتوسط لمحافظة واسط للعام ٢٠٢٣ بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة،وينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، حيث صرحت لجنة التربية النيابية قبل قليل بأن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو ٢٠٢٣. ويمكن لجميع الطلاب التحقق من النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني باستخدام رقم امتحان الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

للاطلاع على نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

2- اختر “قسم النتائج” من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

3- اختر “نتائج الثالث المتوسط 2023” من الخيارات الموجودة أمامك.

4- حدد السنة الدراسية للطالب.

5- قم بإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بدقة في الحقول المخصصة.

6- أخيرًا، اضغط على “البحث” لعرض نتائج الطالب.

وبعد ذلك، يمكنك الاطلاع على نتائج الطالب بكل سهولة ويسر