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تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024 نظام 3&5 توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

احمد عليمنذ 12 دقيقة
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تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية، منذ ان إنتهت الوزارة من عملية اعتماد نتائج الدبلومات الفنية وبات الكثير من طلاب الدبلومات بجميع الاقسام صناعي وزراعي وسياحي يتسأل عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024، ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق  المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024 والتوقعات قبل اعتماد وزارة التربية والتعليم المؤشرات الرسمية خلال الفترة القادمة.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024

وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات العام الماضي، ولكن مؤكد ان يكون هناك ارتفاع طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتاً إلى أنه سوف نشهد ارتفاع نسب القبول للكليات الهندسة بسبب الإقبال الكثيف عليها في الفترة الماضية ومن المفترض ان يتم تسجيل 97% بينما سوف يسجل معهد فني صحي 95% والعلوم الادارية والمعاهد الخاصة من 65% .

المعاهد والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير كافة المعاهد والكليات التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالايام الماضية عقب اعتماد النتيجة، ونتيح لحضراتكم قائمة الكليات والمعاهد المتاحة وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي بـ تنسيق الكليات 2024، وجدير ان الوزارة حتي الان لم تعلن عن المؤشرات الاولية الجديدة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية .

 المعاهد والكليات للدبلومات الفنية نظام 3&5

يمكن للطلاب الدبلومات الفنية لكافة الاقسام الاطلاع علي المؤشرات الاولية للقبولك في المعاهد والكليات وذلك عقب الكشف عن النتائج بالاسبوع الماضي وسوف نوفر لحضراتكم تنسيق القبول لكل من دبلوم تجاري وزراعي وصناعي وسياحي ويمكن للجميع معرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي : من هنا.

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احمد عليمنذ 12 دقيقة
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