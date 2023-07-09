تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024 نظام 3&5 توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية، منذ ان إنتهت الوزارة من عملية اعتماد نتائج الدبلومات الفنية وبات الكثير من طلاب الدبلومات بجميع الاقسام صناعي وزراعي وسياحي يتسأل عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024، ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024 والتوقعات قبل اعتماد وزارة التربية والتعليم المؤشرات الرسمية خلال الفترة القادمة.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023/2024

وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات العام الماضي، ولكن مؤكد ان يكون هناك ارتفاع طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتاً إلى أنه سوف نشهد ارتفاع نسب القبول للكليات الهندسة بسبب الإقبال الكثيف عليها في الفترة الماضية ومن المفترض ان يتم تسجيل 97% بينما سوف يسجل معهد فني صحي 95% والعلوم الادارية والمعاهد الخاصة من 65% .

المعاهد والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية