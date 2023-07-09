استمع لأشهر قراء على مستوى العالم.. تردد قناة السعودية قرآن كريم على النايل سات

تعد قناة السعودية قرأن كريم من أهم القنوات الناقلة لأفضل وأشهر القراء على مستوى العالم، حيث إن الكثير من الأشخاص يندفعون بشكل كبير للبحث عن أحد ردد لمثل هذه القنوات المتخصصة بشكل كبير في تقديم محتوى ديني عبر شاشتها العاشقة لدى الجمهور، وفي إطار تقديم خدماتنا اليومي عبى موقع “البديل” سنقوم بتوضيح تردد القناة لكم حتى تتمكنوا من تنزيلها وسماع قراءها.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

جاء تردد قناة السعودية قرأن الكريم وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي وهو النايل سات.

تردد قناة السعودية قرأن كريم وهو 12149.

التردد: أفقي.

الجودة: HD.

بينما معامل الترميز:

في حين أن معامل تصحيح الخطأ وهو 3/4.

بث قناة السعودية قرآن كريم من داخل الحرم

تمثل قناة السعودية قرأن كريم أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص الراغبين في استماع القران الكريم على مدار الـ 24 ساعة، حيث إن القناة تأسست في عام 1431 وبعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، فضلاً عن أن رئيس القناة في الوقت الحالي هو سليمان العيدي، إلى جانب رئاسته لقناة السنة النبوي، إضافة إلى أن القناة تبث على مدار اليوم من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات وكذلك عرب سات وهو بيرد، وتعمل القناة بأعلى تقنية، كما أنها هي القناة الدينية الأولي والأكبر في الوطن العربي التي تثبت لنخبة كبيرة من المشايخ والقراء في مصر والمملكة العربية السعودية.