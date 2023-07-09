رابط شغال.. منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 OpenEMIS نتائج طلاب الاردن الفصل الدراسي الثاني جميع المراحل

منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023، تتزايد عمليات البحث من قبل الطلاب حول منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 التي تعد واحدة من أشهر المنصات التعليمية في المملكة الاردنية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب استخراج علامات الطلاب نتائج الفصل الدراسي الثاني 2023 لجميع المراحل الدراسية في جميع المحافظات، ويمكنك استخراج نتائج طلاب الاردن الفصل الدراسي الثاني عبر منصة اوبن ايمس فور الاعلان عنها، فتابعونا.

منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023

وتقدم منصة اوبن ايمس استخراج علامات الطلاب 2023 الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، والتي منها استخراج علامات ونتائج الطلاب بسهولة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد اوشكت على الانتهاء، واليكم خطوات استخراج علامات الطلاب الفصل الدراسي الثاني 2023 في كافة محافظات الاردن:

يرجى الولوج إلى موقع منصة اوبن ايمس.

يجب ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومنها الاسم، رقم الهوية الوطنية، الإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب، بشكل صحيح.

انقر على أيقونة تقييم الاختيارات.

قم بتحديد المرحلة التعليمية “ابتدائي، متوسط، ثانوي”.

يرجى ادخال رقم الاشتراك الخاص بالطالب.

انقر على أيقونة عرض النتائج.

سيتم عرض النتائج بصورة تفصيلية والمجموع الكلي.

رابط استخراج علامات الطلاب الاردن 2023

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