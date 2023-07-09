“قمة حسم اللقب”.. موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاهلي والزمالك، الالاف من عشاق الساحرة المستديرة يكثفون البحث عن موعد مباراة الاهلي والزمالك التي ستقام في اطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي بعد أيام من الآن، وخلال المباراة سيسعى كلا الفريقين لقنص الثلاثة نقاط على حساب غريمه، والآن سنتعرف على توقيت مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

أما عن موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري 2023، فمن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في مساء الخميس القادم عند الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءا بتوقيت دولة الامارات المتحدة.

مباراة الاهلي والزمالك

وتقام مباراة الاهلي والزمالك بعدما تمكن الاهلي من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليصل المارد الأحمر إلى النقطة 75 متربعا على صدارة الدوري، ويكون على بعد نقطتين لضمان التتويج باللقب بشكل رسمي، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر قنوات اون تايم سبورت، بتعليق مدحت شلبي وايمن الكاشف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد فخري، أليو ديانج، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي