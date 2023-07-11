الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، ينتظر الطلاب والطالبات الإعلان عن ظهور النتيجة بصورة رسمية والتي من المفترض ظهورها خلال منتصف الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من أعمال التدقيق والرفع الإلكتروني لكافة المحافظات العراقية في وقت واحد، وسوف نخبرك حول رابط الإعلان عن النتائج من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023

نتيجة الصف الثالث المتوسط تعد من بين أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب من أجل تحديد مستوى الطلاب والتخصص وسير المرحلة التعليمية التالية، وتم الكشف من قبل وزارة التربية أنه سوف يتم تحميل النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية.

أنقر على القائمة الرئيسية في الجزء العلوي ومن ثم اختر نتائج الثالث المتوسط 2023.

ادخل رقم الجلوس وانقر على زر استعلام وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط العراق 2023

موقع نتائجنا هو الموقع الذي تم تدشينه من قبل وزارة التربية العراقية من أجل تسهيل الحصول على النتائج من قبل الطلاب بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال إتباع هذه الخطوات: