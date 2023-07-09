متوفرة الآن كشوف pdf.. نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم دور اول من وزارة التربية العراقية في نينوي وديالي والبصرة وكركوك

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، الالاف من الطلاب ينتظرون على أحر من الجمر الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج الثالث متوسط 2023 قبل صباح يوم الخميس القادم وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية عبر صفحاتها الرسمية، ويمكنك استخراج نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 اونلاين الكترونيا في غضون ساعات.

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم

وتعد نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، حيث أعلنت كافة الكنترولات في جميع المحافظات العراقية “نينوي وديالي البصرة والقادسية وصلاح الدين والسلمانية” عن اقتراب اسدال الستار على عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي أفادت مؤشراتها الأولية عن ارتفاع نسبة النجاح بها مقارنة بالعام الماضي، ومن المقرر أن يجري السيد الوزير اتصالات هاتفية بالطلاب الاوائل في كل محافظة لتهنئتهم، على أن تعلن نتيجة الثالث المتوسط بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، واليكم رابط موقع وزارة التربية العراقية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، فقط اتبع ما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اضغط على ايقونة القسم الخاص بنتائج الطلاب.

حدد الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بادخال اسم الطالب الرباعي ورقمه الامتحاني الخاص بك.

حدد اسم محافظتك.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيظهر لك الدرجات في كل المواد فورا.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023

كشفت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في عموم المحافظات العراقية قريبا خلال الساعات القليلة القادمة حيث تم الانتهاء من عمليات تصحيح كراسات الاجابات الخاصة بطلاب تلك المرحلة الهامة، والجدير بالذكر أن نتائج هذه المرحلة تعتبر مهمة بالنسبة للعديد من الطلاب في العراق، حيث تُستخدم الدرجات لتقييم الطلاب وتحديد مرحلتهم التعليمية المقبلة.