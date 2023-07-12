تنزيل pdf ‖ “لينگ سرييييع تليگرااام” رابط نتائج الثالث متوسط البصرة بالرقم الامتحاني 2023 الدور الأول

رابط نتائج الثالث متوسط البصرة، ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات بدولة العراق بحالة من الشغف والترقب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول، والتي تمثل خطوة هامة وحاسمة في المسيرة التعليمية للطلاب والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة على حسب تصريحات مصادر مسؤولة بالوزارة حيث اقترب الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، وسوف ننشر رابط نتائج الثالث المتوسط من خلال هذا المقال.

رابط نتائج الثالث متوسط البصرة

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في كافة المحافظات العراقية دفعة واحدة وليس كل محافظة على حدى، لذلك يتم حاليًا حصر النتائج من كافة الإدارات التعليمية ومراجعتها من قبل الوزارة تمهيدًا للإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية العراقية بالإضافة إلى موقع نتائجنا، وهما الروابط الرسمية التي سوف يتم إعلان النتيجة من خلالهم.

نتيجة ثالث متوسط البصرة ونينوى عبر موقع نتائجنا

يمكن لكافة الطلاب والطالبات بالصف الثالث المتوسط في دولة العراق الوصول إلى النتيجة الخاصة بالصف الثالث من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول بصورة مباشرة إلى موقع نتائجنا.

انقر على أيقونة الاستعلامات ومن ثم اختر المحافظة التي يوجد بها المدرسة الخاصة بالطالب.

اكتب اسم المحافظة والرقم الامتحاني للطالب الذي تود الاستعلام عن نتيجته.

اكتب كافة البيانات المطلوبة واضغط على زر استعلام وسوف تظهر لك كافة النتائج التي تبجث عنها بالدرجات الامتحانية.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2023

اوضح فلاح القيسي وكيل وزير التربية العراقية أن الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط سوف يكون خلال الأسبوع الجاري ويتوقع ظهورها يوم الثلاثاء المقبل، نظرًا لوصول أعمال التصحيح إلى المرحلة النهائية لها.

وبحسب التصريحات الصادرة من وزارة التربية العراقية فإنه من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط في كل المحافظات العراقية بداية من الساعات الأولى لليوم الأربعاء، حيث أدلى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية يانا يوم الأحد الماضي يُفيد بأن نتائج الثالث المتوسط سوف تكون متاحة ويتم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية في أحد يومي الأربعاء 12 تموز الجاري أو الخميس 13 من تموز 2023.