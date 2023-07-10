”خوش“ نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار الدور الأول بالرقم الامتحاني | “يكولون تطلع اليوم” حقيقة إعلان النتائج

نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار، أعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية العراقية انه أصدر توصيات بضرورة أن تتم أعمال التدقيق والمراجعة النهائية على أعلى مستوى من الدقة من أجل ضمان الحفاظ على جهد الطلاب طيلة العام الدراسي، وأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة على الأكثر.

نتائج الثالث متوسط 2023 ذي قار

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها سوف تقوم خلال الأيام القليلة المقبلة باعتماد نتائج الثالث متوسط 2023 بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة في كافة المحافظات العراقية، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية عبر إتباع هذه الخطوات:

أنقر على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

حدد المحافظة التابع لها ومن ثم قم بتحديد الفصل الدراسي والعام الدراسي الذي تود الاستعلام عنه.

ادخل اسم الطالب والرقم الامتحاني.

اضغط على زر عرض من أجل التعرف على الدرجات الامتحانية في حالة اعتمادها.

معدلات نجاح الثالث متوسط

معدلات النجاح هي المقياس الذي يتم من خلاله التأكد من مستوى الطلاب ونجاح الهدف من وراء عقد الاختبارات، وقد صرحت الوزارة بأن نسبة النجاح تخطت حاجز ال90% وهو مؤشر طيب للغاية، فقد سارت الاختبارات في حالة من السلام التام ولم يتم رصد أي حالات غش، كما جاءت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط.

أما حول معدلات النجاح فهي كالآتي: