epedu.gov.iq، ساعات قليلة هي الفيصل بيننا وبين موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 بمحافظات الرصافة والكرخ والبصرة وذي قار وغيرها من المحافظات العراقية، ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية أنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني فور اعتمادها ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني والاسم، وسوف يعقد مؤتمر صحفي من قبل الوزير خلال هذا الأسبوع على الأكثر.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة والكرخ والبصرة

ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في دولة العراق ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 بصورة رسمية، وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات منذ يوم السابع عشر من شهر يونيو الماضي.

لكن حتى الآن لا يوجد تصريحات رسمية حول الموعد النهائي لإعلان النتيجة، لكن صرح وكيل وزارة التربية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في العديد من المحافظات العراقية وينتظر باقي المحافظات من أجل إعلان النتيجة دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري.

استعلام عن epedu.gov.iq

شدد وزير التربية العراقية بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب بصورة دقيقة لضمان حصول كل طالب على درجاته بصورة كاملة، وانه من المقرر اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الأوائل من الطلاب، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات: