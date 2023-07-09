رابط نتائج الثالث متوسط pdf في البصرة ونينوى وديالي 2023 دور أول

يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات في الوقت الحالي البحث بشكل مستمر عن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات، حيث إن النتيجة أو شكت على الظهور خاصة مع أخر إعلان لوزارة التربية العراقية عن الانتهاء من تصحيح من أوراق الامتحانات في مختلف المحافظات ومن بينها “البصرة، نينوى، ديالي” وغيرها من المحافظات الأخرى، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية طريقة الحصول على النتيجة بكل سهولة لكي يتعرف عليها الجميع.

الحصول على نتائج الطلاب

أكدت وزارة التربية العراقية، أن النتائج أصبحت على وشك الظهور خاصة مع زيادة البحث بشكل مكثف عن كيفية الحصول عليها من قبل العديد من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، فضلاً عن أن ذلك يأتي بعد مراجعة الدرجات التي تم رصدها بكل دقه وحيادية، مع العلم أن الوزارة حريصة على وضع كافة الدرجات التي يستحقها الطلبة وفقًا لأداءهم في الامتحانات، فضلاً عن إتاحتها لموقع نتائجنا من أجل استخراج النتائج الخاصة بالطلبة كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط pdf في محافظات العراق

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام باستخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات وفقًا للأتي:-