متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1445 .. واجمل رسائل التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد

متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1445، مع انتهاء العام الهجري بات الكثير من المسلمين بالوطن العربي يتسألون عن متي سوف يبدء العام الهجري الجديد في كافة الدول العربية، حيث تبدء الاحتفال بحلول عام هجري جديد، ويقوم الكثير من الامة الاسلامية بإرسال التهاني والمباركة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

ويتطلع الكثير بالوقت الحالي لتعرف علي متى يتوافق تاريخ رأس السنة الهجرية 1445 في السعودية ومصر والدول العربية حيث بدء العد التنازلي، ويبدء المسلمين بالدول العربية والاسلامية بالاحتفال ببداية العام الهجري الجديد وذلك من اجل احياء ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

رأس السنة الهجرية 1445

لا تعتبر المملكة العربية السعودية يوم رأس السنة الهجرية عطلة رسمية بل يكون يوم عمل عادي دون اجازة كما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية .

متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1445

يحل العام الهجري الجديد في كافة دول العالم العربي في التاسع عشر من يوليو الموافق 2023 .