إلــيكم : تنسيق الدبلومات الفنية 2023- 2024 (قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية (نظام 3 و5 سنوات)

تنسيق التعليم الفني 2023، أصبح مصدر اهتمام للطلاب والطالبات بعد إعلان نتائج دبلومات الفنون التطبيقية للعام 2023-2024، حيث تم الكشف عن الجامعات والمعاهد العليا المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية،وخطوات التقديم في الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة لالتحاق طلاب وطالبات التعليم الفني في الجامعات والكليات للعام الدراسي 2023-2024.

تنسيق التعليم الفني 2023

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير فرص كثيرة أمام الطلاب الحاصلين على دبلومات فنية في الكليات والمعاهد المصرية، لكي ينضموا إليها بعد حصولهم على شهادة الدبلوم وفيما يلي نوضح لكم بالأسماء الجامعات والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 3 & 5سنوات.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية

– المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

– المعاهد الفنية الصحية.

– كلية التربية.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

– كليات السياحة والفنادق.

– كليات الاقتصاد المنزلي.

– كليات الهندسة.

– كليات الآثار.

– المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

المعاهد الفنية الصحية

من المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الكليات والجامعات المختلفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأيام القادمة. وسيتم ذلك بعد إعلان نتائج تنسيق الجامعات واختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات، سواء كانت أدبية أو علمية.

المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية

جميع المعلومات المتعلقة بالمعهد والكليات المتاحة للدبلومات الفنية لعام 2023 متاحة والتي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالمعاهد والكليات المعترف بها. هذه المؤسسات المتاحة هي كما يلي:

معهد فني صحى الإسكندرية

• معهد فني صحى طنطا

• معهد فنى صحى الزقازيق

• كلية تربية حلوان

• معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

• معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

• كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان

المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية “تابعة لوزارة الصحة”

معهد فني صحي الإسكندرية

• معهد فني صحي الزقازيق

• معهد فني صحي المنصورة

• معهد فني صحي طنطا

• معهد فني صحي الإسماعيلية

• معهد فني صحي بني سويف

• معهد فني صحي سوهاج

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية

بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2023 الذين حصلوا على الشهادات الثانوية في التخصصات الفنية “الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحية” والمعادلات الأخرى بنظام المدة الزمنية “3، 5 سنوات”، يجب عليهم اتباع الإجراءات التالية:

وزارة التربية والتعليم

الدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عن طريق الرابط: tansik.egypt.gov.eg

تحديد نوع المؤهل الدراسي في نظام الـ3 أو 5 سنوات، مثل الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي.

في الشهادة التي حصل عليها، يقوم الطالب بتسجيل رقم جلوسه ويكتب الرقم السري الخاص به الذي يظهر في استمارة النجاح.

كتاب رقم الجلوس الموجود في الشهادة الخاصة بالطالب.

ادخال الرقم السري الخاص به وهو الرقم المدرج في استمارة النجاح.

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والذي يتم تسجيله في استمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت قبل إعلان النتيجة.

يجب على الطالب أن يحتفظ بالرقم السري الخاص به، وذلك لحين الحاجة لتعديل رغباته في أي وقت يشاء قبل أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.