المهندس راح المهندس جه.. هذه هي الكليات والمعاهد المتاحة + تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يثير العديد من الطلاب وأولياء الأمور اهتمامًا كبيرًا بمعرفة نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 ويتطلعون لمعرفة الإجراءات المتبعة للتسجيل في هذا التنسيق، يبحث الطلاب عن المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية لضمان تسجيلهم في المؤسسة المناسبة بمجرد فتح باب التنسيق، ويعتبر موقع الحكومة المصرية الرسمي المعتمد بوابة التسجيل الأساسية لهذا الغرض.

الكليات والمعاهد المتاحة

ننتظر لا يزال تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023. من المتوقع أن يتم بدء عملية التنسيق على بوابة الحكومة المصرية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو الحالي، وبعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني.

وهذه قائمة من الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية جميع التخصصات.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

يمكنكم الانضمام إلى عملية تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية. حدد نوع المؤهل الذي تملكه، سواء كان صناعيًا، تجاريًا، زراعيًا أو سياحيًا، واختر بين مدة الدراسة الثلاث سنوات أو الخمس سنوات. انقر على خيار “تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023” وقم بإدخال رقم جلوسك، واكتب الرقم السري الخاص بك الذي يوجد في استمارة النجاح. ستظهر لك صفحة تأكيد تحتوي على اسمك الثلاثي ورقم جلوسك الذي يتم تسجيله في شهادة النجاح، يجب عليك تأكيد المعلومات بالنقر على زر “الخطوة التالية”. يجب عليك الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بك الذي يوجد في استمارة النجاح، حيث يمكنك استخدامه لتعديل رغباتك في أي وقت قبل إعلان النتيجة. يمكنك تعديل رغباتك عدة مرات، ويجب الحفاظ على سرية هذا الرقم وعدم السماح لأي شخص آخر بتعديل الرغبات التي تم تسجيلها. قم بتسجيل ومراجعة وطبع رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث سيتم استخدام آخر تعديل قمت به في عملية الترشيح. إذا فقدت استمارة النجاح الأصلية التي تحتوي على رقم الجلوس والرقم السري، يجب عليك زيارة الإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات في وزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقدة.

تأكد من اتباع هذه الخطوات بعناية لضمان مشاركتك في عملية تنسيق الدبلومات الفنية بسلاسة.