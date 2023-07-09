هَــذا رابط epedu gov iq نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

نتائج الصف الثالث متوسط تم الانتهاء حاليًا من عملية التدقيق لنحو 14 مليون دفتر امتحاني لطلاب الصف الثالث في العراق لعام 2023، أتمّ هؤلاء الطلاب أداء الامتحانات في سبع مواد دراسية معينة منذ منتصف يونيو الماضي. ينتظر أكثر من 280 ألف طالب بفارغ الصبر إعلان نتائجهم من قبل وزارة التربية العراقية في الساعات القادمة. سيتم تفعيل موقع وزارة التربية العراقية يوم الخميس المقبل للإعلان عن النتائج، ويمكنكم الوصول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط epedu.gov.iq. هذا الرابط هو المصدر الرسمي الذي يوفر الخدمات للطلاب، وعند النقر على الرابط ستتم توجيهكم مباشرةً إلى الموقع الرسمي. نود أن نذكركم بأن هذا هو رابط موقع epedu.gov.iq.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2023 في جميع المحافظات العراقية في وقت واحد. تم اتخاذ قرار بجعل النتائج هذا العام مركزية، حيث ستعلن في جميع المحافظات فور انتهاء عملية التدقيق، تقوم وزارة التربية العراقية بعناية فائقة بعمليات التصحيح وتسجيل الدرجات، حيث يتم ذلك في بغداد تحت إشراف فريق من المختصين في جميع المواد، يتم ضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون أي احتمال للأخطاء.

خطوات استخراج نتائج الثالث عبر وزارة التربية العراقية

من أجل الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023، يمكنكم الاعتماد على رابط موقع وزارة التربية العراقية الذي يوفر النتائج بناءً على رقم الامتحان. يقوم العديد من الطلاب يوميًا بزيارة هذا الرابط للاستعلام عن نتائجهم، إذا كنتم تبحثون عن النتيجة المتوقعة للإعلان عنها يوم الخميس، فيمكنكم اتباع الخطوات التالية:

قم بالبحث عن كلمة “نتائج الثالث متوسط 2023″ عبر محركات البحث المتاحة مثل جوجل.

ادخل الرقم الامتحاني واسم الطالب في الحقول المطلوبة.

انقر على زر “عرض النتائج” للاطلاع على النتيجة المطلوبة.

تذكر أن هذه الإجراءات مستندة إلى نظام النتائج المعتمد من وزارة التربية العراقية، ويجب التحقق من صحة المصدر قبل استخدامه لضمان الحصول على معلومات صحيحة.