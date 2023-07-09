موعد مباراة النصر وألفيركا البرتغالي الودية القادمة اليوم 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة النصر وألفيركا البرتغالي، اعلنت ادارة نادي النصر السعودي عن خوض العديد من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يلتقي النادي السعودي ألفيركا «درجة ثالثة» على ملعب مدينة البرفيرا وأمل ان يكون علي اتم الاستعداد للموسم الجديد وجدير ان النصر خسر الدوري السعودي، لصالح نادي الاتحاد ويأمل ان يعود للمنافسة علي لقب الدوري وبطولة دوري ابطال اسيا لقاء سيكون هام وقوي وسيشارك به كل من رونالدو وبروزوفيتش الوافد الجديد لنادي النصر السعودي .

مباراة النصر وألفيركا البرتغالي الودية

يقص النصر السعودي شريط مبارياته الودية للإستعداد للموسم الجديد ويسعى من خلالها المدير الفني الجديد البرتغالي لويس كاسترو الوقوف على المعدل اللياقي للاعبين، وتطبيق بعض الأفكار والأساليب الفنية الخاص به بعد ان تولي مهمة تدريب النصر ويأمل ان يحقق البطولات مع الفريق مهمه بالطبع ستكون صعبة ولكن امال المدير الفني ان يحقق الالقاب مع النادي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيركا الودية

وتشاهدون مباراة النصر السعودي ضد نظيرة البرتغالي الفيركا الودية ، علي قناة Sport TV1 , التي تعد الناقل الحصري لمباريات النصر الودية التي سيخوضها بالبرتغال .

معلق مباراة النصر والفيركا

يذكر ان معلق المباراة لم يحدد بعد.

توقيت مباراة النصر والفيركا

6:45 مساءً بتوقيت موريتانيا.

7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

8:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.