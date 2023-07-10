أكثر من 100 رغيف من غير بطاقة.. خبر سار من وزارة التموين بشأن كارت العيش الجديد

في خطوة جديدة ومبتكرة، قررت وزارة التموين تطبيق نظام جديد لتحديد كارت العيش الجديد في عام 2023، وتثير هذه الخطوة تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خاصة الذين لا يحملون بطاقات التموين الجديدة، وبعد تناقل الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحركات البحثية، يبقى السؤال المهم: ما هو سعر رغيف العيش الجديد؟

كارت العيش الجديد

صرّح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر، بأنه يجري العمل حاليًا على تطوير وتنفيذ بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين. ستتيح هذه البطاقة للمواطنين الشراء منتجات الخبز المدعمة بالسعر الحر.

كارت العيش الجديد وأشار المصيلحي إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم تحديد سعر الخبز المدعم ليتاح للمواطنين الذين خارج نظام التموين شراء 10 أو 20 رغيفًا بالسعر الحر. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال شراء “ديبيت كارد” من البريد المصري، والذي سيمنح المواطنين القدرة على شراء الخبز المدعم بالسعر الحر.

سعر رغيف الخبز

بناءً على اقتراح الوزارة، تم تحديد سعر الخبز على كارت العيش الجديد المدعم عند 75 قرشًا، ويتم تحديد عدد الرغيف المتاح بناءً على قيمة كارت الشحن المشتراة كما يلي:

– عند شراء كارت شحن بقيمة 20 جنيهًا، يمكن للمواطن الحصول على 25 رغيف عيش.

– في حالة شراء كارت شحن بقيمة 50 جنيهًا، يمكن للمواطن الحصول على 62 رغيف عيش.

– أما إذا قام بشراء كارت شحن بقيمة 100 جنيه، فيتاح للمواطن الحصول على 124 رغيف عيش.