القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيركا الودية للإستعداد للموسم الجديد

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيركا الودية، يسعي الكثير من محبي ومتابعي الكرة السعودية بالوقت الحالي لمعرفة مواعيد المباريات الودية التي ستخوضها الفرق السعودية، حيث اعلن نادي النصر السعودي عن خوضة للعديد من المباريات الودية والتي ستكون منقولة علي قنوات برتغالية وايضا قناة اس اس سي السعودية الناقل الحصري لكافة المباريات الخاصة بالفرق السعودية مجاناً بدون تشفير.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيركا الودية

واعلنت القناة البرتغالية Sport TV1 حصولها علي حقوق مباريات النصر السعودي الودية التي سيخوضها ضد نادي الفيركا ودياً من أجل الاستعداد للموسم الجديد وساعي النصر من اجل ان يحقق الفوز في المباريات الودية التي يخوضها من اجل ان يكون علي اتم الاستعداد للمنافسة علي الالقاب بالموسم الجديد .

معلق مباراة النصر والفيركا

يذكر ان معلق المباراة لم يحدد بعد.

توقيت مباراة النصر والفيركا

تبدء مواجهة النصر الودية ضد نظيرة البرتغالي الفيركا في تمام الساعة

6:45 مساءً بتوقيت موريتانيا.

7:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

8:45 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال.

10:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.