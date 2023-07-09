“6 خطوات “حاسبة حساب مواطن لشهر يوليو 2023 ..وهل سوف تصرف الدفعة الجديدة غدا أم لا؟

حاسبة حساب مواطن لشهر يوليو 2023، والتي سوف يتم صرفها بدا من الغد الاثنين الموافق 10 يوليو الجاري والموافق هجريا يوم 22 من ذى الحجة، وبدا من الآن ارتفاع البحث من قبل مواطنين في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن ما انه سوف يتم صرف الدفعة غدا أم لا هو ما نستعرض إليك تفاصيله من خلال هذا المقال بالإضافة لا كيفية حاسبة حساب مواطن وفقا لعدد أفراد الأسرة الخاص بك .

حاسبة حساب مواطن لشهر يوليو 2023

لا تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة موحدة للدعم المقدمة من خلال حساب مواطن ولكن تختلف باختلاف مستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها والذي يحدد قيمة المقدر للدعم اليهم ، واليك طريقة كيفية حاسبة حساب مواطن

أولا قم بزيارة رابط برنامج حساب المواطن .

ثانياً ادخل بيانات تسجيل الدخول الخاص بك وهى اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً انقر على مربع أيقونة الحاسبة التقديرية.

رابعاً ثم قم بتحديد نوع المستفيد.

خامساً ادخل بشكل صحيح مواثق عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهر اليهم.

سادساً انقر على خانة احسب.

موعد صرف حساب مواطن لشهر يوليو

من المرجح انه سوف يتم صرف دفعة الجديدة من حساب مواطن الخاصة بشهر ذي الحجة غدا الاثنين 10 يوليو ، وسوف يكون متاحة في حاسبت المستفيدين البنكية في الساعات الأولي من اليوم وفى حالة عدم نزولها إلى بعضكم عليه تقديم الشكاوى عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومراجعة بيانات الموجود على موقع لأنه في حالة تغيير حالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة يتم وقف صرف دفعات حساب مواطن حتى يتم تحديث البيانات على الموقع .