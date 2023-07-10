فلاح القيسي يؤكد اعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول “الخميس”

كشفت بالساعات الماضية وزارة التربية والتعليم في بيان لها علي مواقع التواصل ان اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول ستكون الاسبوع الجاري وكشف السيد وكيل وزارة التربية فلاح القيسي ان النتيجة سوف تتاح علي موقع وزارة التربية وايضا موقع ملازمنا ونتائجنا العراقي ويمكن للطلاب استخراج النتائج من خلال تلك المواقع العربية .

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول

واكدت المصادر العراقية ايضا داخل وزارة التربية والتعليم ان من المفترض ان يتم اعلان نتائج الثالث المتوسط قبل يوم الخميس المقبل وتجري حالياً العمليات النهائية لاعتماد النتائج بالاسبوع الجاري.

واكد ايضا السيد وكيل وزارة التربية فلاح القيسي ان علي اولياء الامور والطلاب والطالبات تطمئن بان نسب النجاح والمعدلات جيدة عن السنوات الماضية .

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول :

ويمكن للطلاب الثالث المتوسط بالعراق الحصول علي النتائج بدون مشاكل من خلال رابط موقع نتائجنا واعلنت الوزارة ان النتيجة سوف تتاح في كافة المحافظات عقب الانتهاء من عملية التصحيح الاربعاء.