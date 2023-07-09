تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 في مصر للدبلومات الفنية نظام 3& 5 سنوات / بالدرجات والنسبة المئوية

بمجرد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية، وازداد البحث عن تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 للدبلومات الفنية من قبل الكثير من الطلاب الذى يرغبون في تحقيق هدف الالتحاق به نظراً لتوافر فرص عمل للخرجين فيما بعد بالمعامل والمختبرات ووزارة الصحة، وعلى هذا الأساس كثر بحثهم وتساؤولاتهم حول شروط المعهد ودرجات التنسيق له للعام الدراسي الحالي 2021, وهو ما سنقدمه لكل متابعينا هنا اليوم وعبر هذا التقرير.

المعهد الفني الصحي للدبلومات الفنية

المعهد الفني الصحي هو مؤسسة تعليمية تتبع للحكومة المصرية يقبل الطلاب من الثانوية العامة بشعبتيه وايضا الدبلومات الفنية من “الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، وايضا من الدبلوم الفني التجاري شعبة عامة”، وكما انه فهو يضم تخصصات عديدة في كافة المجالات، مثل تخصص الأسنان، وتخصص الأشعة، وايضا تخصص فني رعاية طبية، وتخصص فني إشاعة، بالاضافة الى تخصص تمريض أورام، والعديد من التخصصات الموجودة بالمعهد، لهذا يضمن فرص عمل للخريجين.

تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 للدبلومات الفنية “مؤشرات”

سنعرض لكم في التالي تنسيق المعهد للعام الدراسي الحالي للدبلومات وهوعلى النحو التالي:

درجة القبول للدبلومات في المعهد الفني الصحي في طنطا وصل اللى حوالي 382.5 درجة.

والفيوم فوصلت درجة القبول به إلى حوالي 255.5 درجة.

بينما جاءت في بني سويف وصل تنسيقية إلى حوالي 257 درجة.

ومعهد صحي في الجونة وبالنسبة لتنسبقه وصل إلى حوالي 278.

حيث اسيوط التنسبق أصبح أقل من المعدل العادي ووصل إلى حوالي 255.5 درجة.

و في الإسكندرية 377.5 درجة.

وبذلك نكون جاءنا لنهاية هذا التنقرير الذى سعدنا بتقديم عبر سطوره اهم المعلومات التى يبحث عنها الطلاب التى تخص عن درجات تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 للدبلومات الفنية وبالتوفيق للجميع.