tansik تنسيق الدبلومات الفنية 2023- 2024  كل كليات ومعاهد نظام 3 و 5 سنوات ALL

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أصبح تنسيق التعليم الفني للعام الدراسي 2023-2024 مصدر اهتمام كبير للطلاب والطالبات الذين حصلوا على دبلومات الفنون التطبيقية، حيث تم الإعلان عن الجامعات والمعاهد العليا المتاحة لهم، والخطوات اللازمة للتقديم في الكليات والمعاهد للحصول على الدرجات الأكاديمية في التعليم الفني. وتم الإعلان عن الشروط المطلوبة للالتحاق بالجامعات والكليات للعام الدراسي 2023-2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويتم تنظيم عملية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويتم تحديد الخطوات والمواعيد اللازمة للتقديم والتسجيل في الجامعات والكليات المختلفة ويتم التقديم في الكليات والمعاهد الفنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويجب على الطلاب والطالبات الذين يرغبون في التقدم للتعليم الفني التأكد من توفر الشروط المطلوبة للالتحاق بالجامعة أو الكلية المراد التقديم فيها.

تنسيق التعليم الفني

ويتضمن تنسيق التعليم الفني الشروط الأساسية للالتحاق بالجامعات والكليات، مثل تحقيق مجموع درجات معين، واجتياز اختبارات القدرات العامة، وتوفير المستندات اللازمة للتقديم ويتم تحديد المواعيد النهائية للتسجيل في الجامعات والكليات بعد إعلان نتائج دبلومات الفنون التطبيقية للعام 2023-2024، وينصح الطلاب والطالبات بمتابعة المواعيد والإجراءات المتعلقة بتنسيق التعليم الفني بانتظام للتأكد من عدم فوات الفرصة.

الجامعات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر العديد من الفرص للطلاب الحاصلين على دبلومات فنية في الكليات والمعاهد، للانضمام إلى الجامعات المصرية العليا وفيما يلي بعض الجامعات والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية بمصر:

جامعة القاهرة – كلية الفنون الجميلة

جامعة حلوان – كلية الفنون التطبيقية

جامعة الزقازيق – كلية الفنون التطبيقية

جامعة بنها – كلية الفنون التطبيقية

جامعة المنصورة – كلية الفنون التطبيقية

جامعة الفيوم – كلية الفنون التطبيقية

جامعة دمياط – كلية الفنون التطبيقية

جامعة الأزهر – كلية الفنون الجميلة

جامعة طنطا – كلية الفنون التطبيقية

جامعة كفر الشيخ – كلية الفنون التطبيقية.

ويمكن للطلاب الحاصلين على دبلومات فنية التقدم للالتحاق بأي من هذه الجامعات والكليات، عندما تكون الفرصة متاحة، وتتوفر لهم الفرصة لمواصلة دراساتهم الأكاديمية والحصول على المؤهلات العليا وينصح الطلاب بمتابعة الإعلانات والمواعيد المتعلقة بالتسجيل في هذه الجامعات والكليات بانتظام، وتأكيد الشروط المطلوبة للالتحاق بها.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لطلاب الدبلومات الفنية الذين حصلوا على الشهادات الثانوية في التخصصات الفنية “الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحية” والمعادلات الأخرى بنظام المدة الزمنية “3، 5 سنوات” لعام 2023، يجب اتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية

تحديد نوع المؤهل الدراسي في نظام الـ 3 أو 5 سنوات، مثل الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي.

تسجيل رقم جلوس الطالب وكتابة الرقم السري الخاص به الذي يظهر في استمارة النجاح في الشهادة التي حصل عليها.

كتابة رقم الجلوس الموجود في الشهادة الخاصة بالطالب.

إدخال الرقم السري الخاص به والذي يتم تسجيله في استمارة النجاح.

يجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به، والذي يمكن استخدامه في أي وقت لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.

يجب على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص به حتى بعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك للحاجة إلى تعديل رغباته في أي وقت يشاء.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من المتوقع أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان تنسيق الكليات والجامعات المختلفة في الأيام القادمة، بعد إعلان نتائج تنسيق الجامعات واختبارات القدرات العامة للطلاب والطالبات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لجميع التخصصات، سواء كانت أدبية أو علمية. وسيتم تحديد شروط التقديم والمواعيد النهائية للتسجيل في الكليات والجامعات المختلفة، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وينصح الطلاب والطالبات بمتابعة التحديثات الدورية على الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة الأخبار والمستجدات المتعلقة بتنسيق الكليات والجامعات في مصر.