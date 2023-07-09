100 دولار $ رابط فحص المنحة القطرية شهر يوليو 2023 بوابة الاستعلام الحكومي “الصرف”

فحص المنحة القطرية شهر يوليو من المقرر توزيع المنحة القطرية الجديدة بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال شهر يوليو، ويترقب حوالي 100 ألف أسرة مستفيدة من هذه المنحة الهامة وسيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة عن طريق إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين، وسيتم صرف المبلغ خلال عدة أيام قرب تاريخ الإعلان وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة رابطًا خاصًا لفحص استحقاق المستفيدين من المنحة، ويمكن للأشخاص الاطلاع على أسماء المستحقين عن طريق تفعيل هذا الرابط المخصص، وذلك للتحقق من استحقاقهم للمساعدة المالية لهذا الشهر بقيمة 310 شيكل.

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