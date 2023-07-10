أرامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو / كشف سعر البنزين في السعودية ٩١ و ٩٥ والديزل

واكدت المملكة العربية السعودية بالساعات الماضية عن زيادة جديدة بـ 50 ريال في أسعار اسطوانة الغاز والبنزين والديزل، وفقاً لتحديثات شركة ارمكو السعودية الاخيرة للشهر الجديد، حيث اعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو السعودية عن ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز داخل المملكة العربية السعودية، وبالآونة الاخيرة جعل الكثير من المواطنين بالمملكة يتسألون حول قيمة الزيادة الجديد التي تخطت 50 ريال كما تداول الكثير في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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العملاق السعودي للبترول “ارامكو” تعلن عن اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2023 |جدول تسعيرة البنزين الجديدة

سعر البنزين 91 و ٩٥ والديزل السعودية

وسوف تقوم شركة ارامكو السعودية اليوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو الجاري بالكشف عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والديزل وكافة المحروقات .