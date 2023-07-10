أرامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو / كشف سعر البنزين في السعودية ٩١ و ٩٥ والديزل
اسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو، مع بداية كل شهر هجري جديد تلعن شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية عن الاسعار الجديد للبنزين والديزل وغيره من الموارد البترولية ولذلك من خلال متابعتنا الدائمة للأخبار بالوطن العربي، واعلنت الان شركة ارمكو السعودية عن رفع سعر الديزل في السعودية ابتداء من الشهر الجديد وسيكون بنسبة 19% ليصل إلى 75 هللة للتر مقابل 63 هللة للتر في السابق.
سعر البنزين في السعودية ٩١ و ٩٥ والديزل
- بنزين 91 بـ 2.18 ريال
- بنزين 95 بـ 2.33 ريال
- الديزل بـ 0.63 ريال
- الكيروسين بـ 0.81 ريال
- غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال
واكدت المملكة العربية السعودية بالساعات الماضية عن زيادة جديدة بـ 50 ريال في أسعار اسطوانة الغاز والبنزين والديزل، وفقاً لتحديثات شركة ارمكو السعودية الاخيرة للشهر الجديد، حيث اعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو السعودية عن ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز داخل المملكة العربية السعودية، وبالآونة الاخيرة جعل الكثير من المواطنين بالمملكة يتسألون حول قيمة الزيادة الجديد التي تخطت 50 ريال كما تداول الكثير في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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وسوف تقوم شركة ارامكو السعودية اليوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو الجاري بالكشف عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والديزل وكافة المحروقات .