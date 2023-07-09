رخصت خالص.. سعر الفراخ اليوم 10-7-2023 بورصة الدواجن + البط والبيض والعلف

حالة من الاستقرار فى سعر الفراخ اليوم في البورصة الرئيسية بعد فترة ارتفاع شهدتها سعر الفراخ اليوم على مدار اليومين الماضيين، نتيجة تراجع معدلات الطلب على الدواجن، وسط توقعات بتراجع جديد في سعر الفراخ اليوم، خاصة في ظل توافر الأعلاف واستقرار أسعارها فى الأسواق.

سعر الفراخ اليوم

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم 85 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك 95 جنيها.

اسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 100 جنيه للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك 105.68 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات، اليوم الأحد، نحو 55-60 جنيها بالمزرعة، ويصل سعرها للمستهلك 65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البط المسكوفى ما بين 99 و100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البط المولارد ما بين 84 و85 جنيها.

أسعار البانيه اليوم في مصر

انخفضت أسعار البانيه ليسجل سعر الكيلو 160 جنيها، وهو انخفاض كبير بعد أن سجل خلال الشهر الماضي قيمة 210 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض الأحمر 115 جنيها للكرتونة داخل المزرعة، وتصل للمواطن المستهلك بسعر 120 جنيها، وهو انخفاض بقيمة 4 جنيهات.

أسعار البيض البلدي خلال منتصف التعاملات عند أسعار البيض، لتباع حاليًا للمستهلك بسعر 118 جنيها للكرتونة الواحدة.

أسعار العلف اليوم

– سعر طن العلف من الذرة الصفراء انخفض لمستويات 22 ألف جنيه.

– سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن تراوح بين 28000 جنيه و28800 جنيه.

– سجل سعر علف الماشية قيمة 19500 جنيه للطن.

– تراوح سعر أعلاف البط ودواجن البيض نحو 24700 جنيه إلى 27000 ألف جنيه.

– أسعار الذرة البرازيلي والأوكراني تسجل 13000 جنيه للطن.

– سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47.500 جنيه للمستورد.

– سعر طن بذور الصويا المستوردة 33000 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم

يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 9.50 و10.50 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 23 و23.75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 17 و17.75 جنيه.