العملاق السعودي للبترول “ارامكو” تعلن عن اسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو 2023 |جدول تسعيرة البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة في السعودية التي بدأ البحث عنها منذ بداية شهر يوليو الجاري، فجميع المقيمين داخل المملكة يرغبون في معرفة سعر البنزين في السعودية شهر يوليو 2023، ومن المعتاد من شركة أرامكو أنها تحدد سعر بنزين 91، 95 وجميع أنواع الوقود في اليوم العاشر من الشهر، وعلى الرغم من الأمر الملكي القاضي بتثبيت أسعار البنزين في السعودية، إلا أن العديد من المواطنين والمقيمين يرغبون في معرفة تسعيرة البنزين الجديدة لشهر يوليو 2023، ولذلك نقدم لكم عبر موقعنا سعر البنزين في السعودية اليوم، كما سنوضح لكم أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2023.

سعر البنزين في السعودية

تحدد شركة أرامكو أسعار المحروقات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، من خلال سعر النفط العالمي وبناءاً على أمر الحكومة في السعودية، حيث يتم تحديد تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية بشكل شهري تحديدا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2023 في السعودية

وقد أعلنت شركة أرامكو عن وضعها رقابة مشددة في مختلف محطات البنزين في جميع أنحاء المملكة، لضمان عدم التلاعب في أسعار البنزين، وخاصة أن سعر البنزين يحدد أسعار العديد من المنتجات وأن التحريف في السعر اليومي للبنزين بالزيادة يؤدي لزيادة العديد من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية.

سعر البنزين في السعودية اليوم

بنزين 91 بـ 2.18 ريال

بنزين 95 بـ 2.33 ريال

الديزل بـ 0.63 ريال

الكيروسين بـ 0.81 ريال

غاز المسار بـ 0.9 ريال

سعر البنزين في السعودية يوليو 2023

وإليكم قائمة أسعار البنزين بكافة أنواعه في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2023 وهو كالتالي:

الصنف السعر بنزين 91 2.18 ريال سعودي بنزين 95 2.33 ريال سعودي ديزل 0.63 ريال سعودي كيروسين 0.81 ريال سعودي غاز مسار 0.90 ريال سعودي

تطبيق اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2023 عقب أصدار تقرير ارامكو الذي يوضح من خلاله تحديد سعر البنزين في يوليو 2023 وسعر البنزين في السعودية اليوم، في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً وتلتزم كافة محطات الوقود في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية بتطبيق تسعيرة البنزين الجديدة شهر يوليو 2023.