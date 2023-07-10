هُنا.. PDF رابط mlazmna نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط mlazmna نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، تحظى نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في العراق بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في صلاح الدين، بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن الخطوات اللازمة للحصول عليها، وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمدرسين أثناء إجراء الامتحانات، وتم الآن البدء في عملية تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب وجاري مراجعة الدرجات، حيث ستعلن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023

تعلن وزارة التربية العراقية، نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، وفقًا لتصريحات الوزارة، يتابع الطلاب وأولياء الأمور بشغف النتائج، ويتطلعون إلى معرفة نتائج جميع المحافظات في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية.

رابط mlazmna نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفر نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول عبر موقع “نتائجنا بغداد” في جميع محافظات العراق خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب في هذه المرحلة التعليمية. وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تعد النتائج لهذه المرحلة من الأهمية بالنسبة للطلاب في العراق، حيث تستخدم الدرجات في تقييم أدائهم وتحديد مستواهم التعليمي في المراحل المقبلة. بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بكل سهولة عن طريق الدخول على موقع “نتائجنا بغداد”، واختيار اسم المحافظة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023

يمكن القيام باستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع “نتائجنا ” و موقع التربية العراقية .

. اختيار اسم المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “بحث” للحصول على النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الطالب على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها أو طباعتها للاحتفاظ بها كسجل خاص بالطالب.

يجب الانتباه إلى أنه يجب أن يتم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح للحصول على النتيجة الصحيحة. كما يمكن للطالب الحصول على النتيجة عن طريق زيارة المدرسة التي يدرس فيها والتحدث مع مسؤول الامتحانات للحصول على النتيجة الخاصة به.