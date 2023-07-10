“هنا” كتالوج كامل لـ عروض كارفور شهر يوليو الجديدة 2023 وخصومات تصل حتى 50%

يبحث الأشخاص عن عروض كارفور شهر يوليو الجديدة ، فمن المعروف أن كارفور يقوم بعمل العديد من الخصومات والتخفيضات التي لا تعد ولا تحصى، والتي من الممكن أن تصل حتى خمسون بالمئة، وهذا على جميع الأجهزة الكهربائية، وكذلك السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات الأخرى، وفيما يلي سوف نوفر لكم أحدث عروض كارفور التي كانت بدايتها في اليوم الخامس من يوليو 2023م، وسوف تنتهي في اليوم الموافق من 16 يوليو 2023م.

عروض كارفور شهر يوليو الجديدة

أتاح هايبر كارفور عروض عدة، وهي حتى الآن مستمرة، وسوف تنتهي في اليوم السادس عشر من يوليو 2023م، وتلك العروض بتخفيضات تصل لخمسون بالمئة، وهي على جميع السلع، وأيضًا المواد الغذائية، هذا بجانب منتجات الألبان، وغيرهم من المنتجات الأخرى، كذلك أن هناك العديد من العروض والخصومات على الأجهزة المنزلية، من الشاشات، وكذلك الغسالات، والدفايات الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الأخرى.

عروض كارفور على السلع الغذائية

هايبر كارفور يتيح العديد من العروض على مختلف السلع الغذائية، وتلك العروض متاحة حتى اليوم الموافق من 16-7-2023م، هذا بجانب أن من بين هذه العروض: