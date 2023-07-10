ظهرت حالًا !! على رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق في جميع المحافظات عبر ملازمنا 2023

معظم الطلبة والطالبات يرغبون في أن يتعرفوا على رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق ، إذ أنه سوف يوفر عليهم التعرف على النتيجة حينما تقوم الوزارة بالإعلان عنها، ولن يكونوا بحاجة إلى التوجه إلى المدرسة، حتى يستعلموا عن نتيجتهم، فمن خلال شبكة الإنترنت والدخول على هذا الرابط المرفق من قبل الوزارة لجميع الطلاب، سوف يكون من السهل معرفة نتيجة الثالث المتوسط بسهولة إلكترونيًا.

رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق

بشأن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط، فقد بينت وزارة التربية والتعليم العراقية ذلك الموعد، فهي قالت إنه سيكون بالساعات المقبلة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة وفرت رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق ، وقالت إنه يمكن عبر هذا الرابط أن يستعلم الطالب على نتيجته، وهذا حينما تظهر، إذ أنها قد اقتربت من الظهور، وبينت الوزارة كذلك أنها ما زالت تصحح أوراق الطلبة والطالبات، وسوف تتفرغ من أعمال التصحيح قريبًا، ومن ثم سوف تقوم بالإعلان عن إتاحة النتيجة عبر هذا الرابط الذي ذكرناه في السابق.

استعلام نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول

من اليسير على جميع الطلاب التعرف على النتيجة المرتبطة بهم، بالثالث متوسط العراق، وهذا بعدما بينت وزارة التربية والتعليم العراقية النقاط التي تتعلق بالاستعلام عنها، فتلك النقاط تكون كما يلي:

في الخطوة الأولى: الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: حدد المدرسة.

في الخطوة الثالثة: حدد المحافظة.

الخطوة الرابعة: سجل بياناتك بصورة صحيحة.

الخطوة النهائية: اضغط على خانة “أظهر النتيجة