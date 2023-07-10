تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه في اليمن “من هنــا” للشعبة الأدبي والعلمي

تعتبر نتائج الثانوية العامة أحد أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب في اليمن، إنها تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل الشباب وفرصهم التعليمية والمهنية، يشهد التعليم في اليمن تحديات عديدة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها البلد في هذا المقال، سنلقي نظرة على نتائج الثانوية العامة في اليمن، وكيفية الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه في اليمن

بدئت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وإلى الآن لم تظهر نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 بعد، وبالتأكيد هذا التأخير بسبب عدم الانتهاء بعد من التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات وبمجرد الانتهاء من النتيجة سيُتاح للطلاب الاستعلام من خلال رقم الجلوس الخاص بهم، مع العلم أن بعض الطلاب يشتركون في خدمة الرسائل النصية وبمجرد إعلان النتيجة تُرسل لهم الوزارة النتيجة في رسالة نصية.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023

بعد الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، على الطلاب التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، ثم الاستعلام عن النتيجة من خلال التالي: