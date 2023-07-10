رسميًا!! ظهرت حالًا نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب الخاص بالطالب “من هنــا” 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة سوريا بالإعلان عن نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب، والتي تعتبر من المراحل التعليمية الأساسية العامة لكي يستطيع الطالب الانتقال إلى المرحلة التعليمية الثانوية وقد أعلنت أن النتيجة سوف يتم إعلانها في شكل إلكتروني، وذلك تيسرا على الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج ابنائهم والاطمئنان عليهم.

نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب

أعلنت الوزارة عدة تصريحات عن الصف التاسع في سوريا بعد تداول الأسئلة وكثرة الشائعات فيما حولها، حيث تعتبر نتائج التاسع من المراحل التعليمية الأساسية العامة في الدولة والتي يحصل عليها الطالب، فلا بد من التفوق بها وحصوله على درجة النجاح حتى ينتقل إلى المرحلة التعليمية الثانوية بأمان، كما تعتبر مؤهلات من المراحل التي تؤهل الطالب في المشاركة بالمرحلة الأكاديمية، وذلك عن طريق عمل بعض الاختبارات للطلاب في بعض المواد الدراسية والتي تشمل الجغرافيا والعلوم واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من باقي المواد المقررة الاختبار فيها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع بسوريا

قامت وزارة التربية والتعليم بدولة سوريا بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتيجة التاسع، وقد أعلنت أن النتيجة سوف يتم إعلانها في شكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بهم وهو http://moed.gov.sy/site/ وقد جاءت الخطوات فيما يلي: