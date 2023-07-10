ما هي أسباب إيقاف بطاقة التموين للسلع المدعمة؟

نستعرض معكم في موقع البديل الإخباري، أسباب إيقاف بطاقة التموين للسلع المدعمة، حيث تختلف أشكال توقف صرف المقررات التموينية للأسرة بين توقف كلي أو جزئي، حيث يتم في بعض الحالات صرف الخبز فقط للأسرة ووقف صرف السلع التموينية الأخرى، وذلك في حال تطابق شروط الاستبعاد من الدعم على الأسرة وتأكد عدم استحقاقها للدعم، تأتي هذه الإجراءات ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط منظومة التموين.

سبب وقف بطاقة التموين

أكد مصدر في وزارة التموين أن استمرار صرف السلع التموينية للأسرة يتوقف على الراتب الشهري الذي تتقاضاه الأسرة، حيث يتم تحديد ذلك بناءً على الراتب الشهري المحدد وفقًا للضوابط المعتمدة، وفي حال تجاوز الراتب الشهري الخاص بالأسرة مبلغ 9600 جنيه، فإن الدعم التمويني والسلع يتوقف، ويتم في هذه الحالة استمرار صرف حصة الأسرة من الخبز فقط.

ما هي أسباب وقف بطاقات التموين

إليكم أسباب وقف بطاقات التموين الخاصة بالسلع المدعمة التي تصرفها الدولة للمواطنين المستحقين شهريًا في إطار خطة الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

1- تجاوز الأسرة الحد الأقصى للراتب الشهري المحدد والمقدر بـ 9600 جنيه.

2- امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو أحدث.

3- تحرير مخالفات بناء ضد الأسرة في حال التعدي على الأراضي الزراعية.

4- استهلاك الأسرة فواتير الكهرباء التي تتجاوز 650 كيلوواط في الشهر.

5- وصول قيمة فاتورة الهاتف النقال الشهرية للأسرة إلى 800 جنيه أو أكثر.

6- امتلاك الأسرة مساحة زراعية تزيد عن 10 أفدنة.

7- دفع الأسرة ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

8- امتلاك أصحاب الشركات رأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه.

9- تسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بمبالغ مرتفعة من قبل أصحاب الأعمال.

10- الأفراد المتخصصين في الصادرات أو الواردات بمبالغ مرتفعة.

11- وفاة الأفراد ولا يزالون مسجلين على البطاقة.

12- الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج ولا يزالون مسجلين على البطاقة.

13- عدم صرف الخبز أو السلع للأسرة لمدة 6 أشهر متتالية.

14- دفع مصاريف المدارس بمبالغ تتجاوز 20 ألف جنيه.