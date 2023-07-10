“عاجل” وزارة التعليم تُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة في مصر 2023 لطلاب الشعبة الأدبي والعلمي

ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة عن موعد نتائج الثانوية العامة في مصر، على الرغم من أنها لازالت جارية في المدارس على مستوى الجمهورية ، حيث من المقرر أن تنتهي في الـ 13 من يوليو لكلا الشعبتين الأدبية والعلمية.

موعد نتائج الثانوية العامة في مصر

وعلى الرغم من عد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات تبحث الكثير من الأسر على موعد الظهور، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستكون بعد أسبوعان من انتهاء الطلاب لإمتحناتهم، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ ١٣ من شهر يوليو.

وتتم عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في الكنترول بشكل منتظم تماما، حتى يتم الإعلان فورا عقب انتهاء الاختبارات كما أكدت الوزارة أن عملية التصحيح تخضع لرقابة الوزارة بشكل مباشر حتىتسير العملية بشكل صحيح.

رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وفي كل عام يصبح رابط نتيجة الثانوية العامة متصدراً عمليات البحث لفترة طويلة، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم عن النتائج من خلال مؤتمر رسمي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليعتمد النتائج من خلاله معلناً عن نسب النجاح وليتم بعد ذلك الإعلان عن اوائل هذا العام.

وتتيح الوزارة رابط الكتروني عبر موقعها يمكن من خلاله الاستعلام على نتيجة الطالب من خلال رقم الجلوس والاسم والرقم القومي، كما تتوافر على عدة روابط أخرى بسبب الضغط الذي تتعرض له السيرفرات في هذا الوقت، ولمن لا يستطيع الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني يمكنه التوجه الى المدرسة والحصول عليها.